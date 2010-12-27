Служащие ЗВО и немецкие солдаты благоустроили воинские захоронения в Берлине

Восстановительные работы длились две недели, вернуть первоначальный облик удалось 114 надгробным плитам и памятникам.

В Северную столицу из Берлина вернулись военнослужащие поискового батальона Западного военного округа, которые вместе с немецкими коллегами из бундесвера благоустраивали воинские захоронения в Германии. Об этом сообщает "78".

За две недели военнослужащие на территории трёх кладбищ восстановили и вернули первоначальный облик 114 надгробным плитам и памятникам, где похоронены герои ВОВ.

Отмечается, что в Германии находятся несколько тысяч воинских захоронений, где могут быть погребены свыше полумиллиона советских военнослужащих, военнопленных, а также депортированных на принудительные работы граждан СССР.

Фото: Минобороны России