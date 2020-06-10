Понятие будет скорректировано в ближайшие месяцы.

Словарь Уэбстера пересмотрит определение слова "расизм". Об этом рассказали представители американского словаря английского языка Merriam-Webster. По данным журналистов с телеканала KMOV, решение принято после обращения афроамериканки Кеннеди Митчем из штата Миссури.

Я знаю, что такое расизм, я испытывала его снова, и снова, и снова в различных формах, так что довольно. И я написала, что это должно измениться Кеннеди Митчем, афроамериканка

На данный момент "расизм" определяется редакторами словаря как вера в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека,а также в то, что расовые различия порождают свойственное для определенной расы превосходство. По мнению Кеннеди Митчем данное определение является слишком поверхностным.

Точная дата внесения изменений в определение слова "расизм" не называется. Известно, что правки будут внесены в ближайшие месяцы. Редактор словаря Алекс Чэмберс заметил, что пересмотр определения не произошел бы без упорства в освещении данной проблемы.

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами "я - расист".

Видео: Youtube/ KMOV St. Louis