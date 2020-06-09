Пассажир такси нашел в Брянске водителя-расиста.

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами "я - расист". Соответствующий ролик опубликовал гражданин Конго в паблике "Подслушано в Брянске" в социальной сети "Вконтакте". Он рассказал, что водитель такси отказался везти по адресу студента из-за цвета кожи пассажира.

Таксист заметил, что пассажир "ему не нравится", поэтому он имеет полное право никуда не ехать. Иностранец сначала подумал о том, что водитель боится заразиться коронавирусом. Однако позже он понял, в чем суть проблемы.

Известно, что чернокожий студент приехал из Африки. Он учится на втором курсе экономического факультета местного университета имени Петровского. Пассажир уже пожаловался на водителя в сервис "Яндекс.Такси". Там обещали сделать водителю предупреждение.

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Видео: ВКонтакте/ Подслушано Брянск