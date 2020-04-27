Игор Матович объяснил, чего добиваются противники этой закупки.

Словацкий премьер-министр настаивает на скорейшей покупке страной "Спутника V". Об этом чиновник написал на собственной странице на Facebook. Игор Матович уточнил, что уже договорился о поставках российского препарата с коллегами.

Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с договором до ее регистрации - до того времени, когда все ее объемы производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы "Спутник V" был в Словакии...Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей. Игор Матович, премьер-министр Словакии

Глава правительства недоволен, что в прошлый четверг кабмин не смог принять решение о закупке вакцины. Этому процессу воспрепятствовала позиция правоцентристской партии "За людей". Министры от данной фракции настаивают на том, что препарат сначала должен быть зарегистрирован Европейским агентством лекарственных препаратов.

Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V".



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