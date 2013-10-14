Следствие потребовало заочно арестовать Ивана Жданова

В настоящее время он находится в федеральном розыске.

В Нагатинский суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте директора ФБК* (*"Фонд борьбы с коррупцией" – экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполняет функции иностранного агента) Ивана Жданова по обвинению в неисполнении судебного решения. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник в суде.

О каком конкретно судебном решении идет, пока неизвестно. Сообщается, что Жданову вменяется часть 2 статьи 315 Уголовного кодекса РФ о неисполнении судебного решения. Максимальная санкция составляет два года лишения свободы.

По данным защитника Жданова Владимира Воронина, суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте 29 июня.

Напомним, 11 июня 2021 года стало известно, что Жданова объявили в федеральный розыск. Причина этого неизвестна. Однако он не сомневается в том, что она найдется среди десятка заведенных на него уголовных дел.

Ранее Московский городской суд признал структуры Навального экстремистскими организациями.

Видео: Youtube/Эхо Москвы