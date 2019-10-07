Посольство РФ рассказало о том, что армия Сирии уже совершает полеты на новых истребителях.

Сирии передали вторую партию российских МиГ-29. Об этом сообщили представители российского посольства на территории Сирии в собственном аккаунте в Twitter. По данным дипломатов, модернизированные самолеты переданы правительственной армии в рамках военно-технического сотрудничества. На данный момент истребители уже используются сирийцами.

Напомним, что к началу военного конфликта в Сирии на вооружении ВСС государства находились несколько десятков боевых самолетов МиГ-29. Их поставки велись с начала 1980-ых годов. Еще несколько модификаций МиГ-29СМТ использовали российские ВКС в рамках операции против боевиков.

Самолет МиГ-29 - является истребителем четвертого поколения. Он занимается ликвидацией управляемых ракет, а также способен стрелять из бортовой пушки по всем типам воздушных целей. Истребитель эффективен во всех метеоусловиях, а также в условиях помех.

Мир пугают фотографиями российских МиГ в Ливии.