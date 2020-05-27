В Совфеде назвали глупостью заявления США о Миг-29 в Ливии

В США считают, что Россия поставляет Ливии самолеты.

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал глупостью сообщение о поставках РФ истребителей Миг-29 в Ливию.Об этом сообщило РИА Новости.

Безусловно, Миг-29 один из лучших фронтовых истребителей, созданных советской авиапромышленностью. Но говорить о том, что несколькими двадцать девятыми мигами можно захватить побережье Ливии — бред. Виктор Бондарев

Бондарев отметил, что после распада советского союза, Миг-29 теперь воюют по всему миру. Поэтому если они и есть в Ливии, то это самолеты не российские, а советские.В Совфеде назвали глупостью заявления США по Ливии.

Ранее США рассказали о странностях "российских" МиГ-29 в Ливии.