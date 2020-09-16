Синдзо Абэ в прощальном видео поблагодарил пользователей соцсетей за поддержку

Канцелярия премьер-министра выпустила прощальные ролики в соцсетях.

Синдзо Абэ в прощальном видео поблагодарил пользователей социальных сетей за многолетнюю поддержку. Премьер-министр Японии должен будет в среду покинуть занимаемый пост из-за обострения хронической болезни. Он распустит правительство. Новый руководитель будет избран после голосованию двух палат местного парламента. Затем кандидат назначит новый кабинет министров.

Мы сталкивались с трудностями и достигли реальных результатов. Большое вам спасибо за эти почти полные восемь лет сообщение Синдзо Абэ

На кадрах прощального видео показаны самые яркие моменты работы Абэ. Зрителям представлено его выступление перед Конгрессом США, появление на передаче Токио эстафеты проведения летней Олимпиады, в котором он примерил на себя образ Супер-Марио, а также визит Барака Обамы в Хиросиму. Также продемонстрированы встречи японца с мировыми лидерами, включая Дональда Трампа, Владимира Путина и других глав саммита G7.

Абэ заметили в одной из больниц Токио.

Видео: Twitter / 首相官邸