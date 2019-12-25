Синдзо Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Политик объяснил, когда Путин планировал подписать соглашение.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал в интервью газете "Никкэй", что помешало заключить мирный договор с Россией. По словам политика, страны были очень близки для того, чтобы подписать соглашение осенью 2018 года. Однако этому процессу помешало противостояние между Москвой и Вашингтоном. Также на обострение отношений с Токио повлияло присоединение Крыма.

Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение договора. Синдзо Абэ, экс-премьер-министр Японии

Политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин был готов в декабре 2016 года без промедлений перейти к вопросу решения вопроса мирного соглашения во время визита в Японию. Наиболее близкой точкой заключения договора была встреча Абе и Путина в Сингапуре в 2018 году.

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