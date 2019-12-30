Сына подозреваемого в педофилии Андрея Бовта госпитализировали в больницу

Сына подозреваемого в педофилии Андрея Бовта из посёлка Химози доставили в больницу. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 7-летний мальчик еще несколько лет назад травмировал глаз, но к врачу семья не обращалась. Сейчас состояние ребёнка ухудшилось, его пришлось госпитализировать. Не сообщается, сколько ребёнок проведёт в больнице.
Напомним, суд в Петербурге арестовал Андрея Бовта до 16 февраля. Его подозревают в незаконном хранении арсенала оружия и в сексуальном насилии над дочерью.
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Фото: Piter.TV
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