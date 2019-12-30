Сына подозреваемого в педофилии Андрея Бовта госпитализировали в больницу

По предварительной информации, 7-летний мальчик еще несколько лет назад травмировал глаз.

Сына подозреваемого в педофилии Андрея Бовта из посёлка Химози доставили в больницу. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 7-летний мальчик еще несколько лет назад травмировал глаз, но к врачу семья не обращалась. Сейчас состояние ребёнка ухудшилось, его пришлось госпитализировать. Не сообщается, сколько ребёнок проведёт в больнице.

Напомним, суд в Петербурге арестовал Андрея Бовта до 16 февраля. Его подозревают в незаконном хранении арсенала оружия и в сексуальном насилии над дочерью.

"Очень порядочная семья": соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал.

Фото: Piter.TV