Главред RT считает, что в России лучше жить по социальным аспектам.

Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США. Об этом журналистка рассказала во время интервью на телеканале "Россия 1". Главный редактор RT объяснила свою позицию на основе подходов лечения пациентов с коронавирусом.

Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше прокомментировала главред RT

Эксперт напомнила, что в Америке намного меньше зарегистрировано медиков на душу населения, а также койко-мест, чем в России. Симоньян рассказала, что многие жители США не могут вызвать врачей скорой помощи, так как не имеют возможности оплатить услуги медицинской страховки. В России на данный момент около 30 процентов коечного фонда остается свободными.

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост.