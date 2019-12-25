Пекин отмечает агрессивную политику со стороны Запада.

Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к войне. Об этом председатель КНР рассказал на официальном мероприятии местным военнослужащим. Он принял участие в совещании Центрального военного совета Коммунистической партии. Национальный лидер призвал изменить методологию подготовки солдат на службе. Политик считает, что военные не должны бояться смерти, но стремиться к победам. По мнению главы государства, добиться этого можно в реальных боевых условиях.

Вся армия должна претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, реализовывать военно-стратегическую политику в новую эпоху. Она должна проводить подготовку в условиях, приближенных к реальным боевым действиям Си Цзиньпин, председатель Китая

По мнению политика, армейская подготовка в стране должна находиться на таком уровне, чтобы одержать победу в любом столкновении с противником. Цзиньпин отметил агрессивную политику Запада в отношении Пекина.

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