Эксперты проверят бюллетени избирателей ручным способом.

Американский штат Джорджия объявил о полном пересчете голосов на выборах в США. Соответствующая информация появилась на местном телеканале CNBC со ссылкой на государственного секретаря штата Брэда Раффенспергера. Чиновник уточнил, что Джорджия является одним из ключевых регионов на президентских выборах. Окончательные итоги голосования эксперты смогут подвести только 20 ноября.

Представители телеканала Fox ранее заявили, что кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден опережает по штату соперника Дональда Трампа с небольшим отрывом. За политика отдали голоса 2 471 906 человек, а за республиканца — 2 457 794 избирателя.

Напомним, что генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Все американские штаты должны уладить процедуры, связанные с подсчетом голосов и судебными спорами до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков подведут итоги выборов в рамках заседания, которое запланировано на 14 декабря.

Сторонники Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах.

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