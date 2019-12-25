CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 7 тыс. голосов

Власти штата подсчитали только 99% голосов избирателей.

Американский телеканал CNN заявил о том, что Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в Джорджии более 7,2 тысяч голосов. Таким образом кандидат от демократической партии упрочил свое лидерство в штате, считающимся "колеблющимся". На данный момент специалисты обработали только 99% присланных бюллетеней. По их результатам Трамп получает 49,3% голосов, его оппонент байден - 49,4%.

Напомним, что вице-губернатор штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил перед журналистами с заявлением о том, что власти проведут пересчет бюллетеней. По словам чиновника, для США имеет значение голосование в данном регионе. Он добавил, что значимость итогов выборов в штате "выходит далеко за пределы его границ".

Байден уверен в победе на президентских выборах в США.

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