СМИ: Байден перехватил лидерство в Джорджии

Сейчас демократ обгоняет республиканца на 917 голосов избирателей в штате.

СМИ: Джо Байден перехватил лидерство в американском штате Джорджия. Об этом первыми рассказали журналисты местного телеканала Fox News. По данным прессы, такой результат озвучен по результата обработки 99% бюллетеней избирателей. На данный момент демократ обходит своего оппонента Дональда Трампа на 917 голосов.

Если Байден выиграет в штате, он дополнительно получит 16 голосов выборщиков. Этого хватит для итогового счета, превышающего необходимый минимум в 260 голосов, чтобы стать признанным президентом США.

Fox News: Байден догнал Трампа по голосам в Джорджии.

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