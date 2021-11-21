В аэропорту Атланты из-за случайного выстрела пострадали три человека

Виновный сбежал из здания воздушной гавани.

В международном аэропорту Атланты, расположенного в американском штате Джорджия, из-за случайного выстрела пострадали три человека. Об этом рассказали представители пресс-службы Управления по транспортной безопасности (TSA) при МВД США. Чиновники уточнили, что один из пассажиров во время досмотра случайно открыл огонь из оружия (пистолета).

Очевидцы рассказали о том, что около 13:30 дня 20 ноября по местному времени (в 21:30 по московскому времени) при сканировании багажа сотрудники служб безопасности нашли в сумке одного из пассажиров "запрещенный предмет". Затем они вскрыли сумку, но владелец побежал к ним и достал пистолет. Затем человек выбежал из здания аэропорта. Имя нарушителя не указывается в официальном заявлении.

В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает. Руководство американского аэропорта временно приостанавливало вылеты для воздушной гавани. Ограничения были сняты спустя два часа после произошедшего.

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Фото и видео: Twitter/shannonrwatts, ATL_SCOOP