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На Будапештской водитель открыл огонь по маршрутке с пассажирами
Сегодня, 10:23
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На Будапештской водитель открыл огонь по маршрутке с пассажирами

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Выстрелив в дверь общественного транспорта, водитель Kia Optima скрылся.

В пятницу, 19 ноября, в Купчино  автомобилист стрелял в маршрутку, в которой находились пассажиры. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Будапештской улице у дома № 33 около 21:40 вечера. Неизвестный водитель подъехал к транспорту на легковушке Kia Optima и открыл огонь по двери водителя. Выстрелив один раз, владелец иномарки скрылся. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент проводится проверка по факту стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неоднократно судимый петербуржец устроил стрельбу из-за недостатка общения.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрел, мвд, общественный транспорт, правоохранители, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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