Неоднократно судимый петербуржец устроил стрельбу из-за недостатка общения

Мужчина был судим 8 раз.

Суд огласил приговор в отношении петербуржца, который стрелял в воздух, пока в пистолете не кончились патроны. Ранее Владимир Здобнов был судим 8 раз. Об этом 16 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый рассказал, что обиделся на мужчин, которые не захотели с ним общаться. Он просил у них сигареты. После отказа Здобнов начал стрелять из пистолета. По его словам, оружие он нашел в тот же день на улице.

Один из участников конфликта рассказал, что он давал мужчине сигареты несколько раз, потом ему надоело и он попросил фигуранта не мешать. Здобнов обиделся и убежал, выкрикивая при этом, что он еще всем себя покажет.

Суд назначил хулигану срок лишения свободы на 1,5 года. По совокупности приговоров — 2 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. При вынесении приговора учитывался молодой возраст подсудимого, наличие малолетнего ребенка, признание вины и другие обстоятельства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что актер из Петербурга устроил пьяные разборки на борту самолета из Антальи.

Фото: Piter.TV