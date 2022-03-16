Глава правительства Украины рассказал о том, что Киев хочет усилить персональные ограничения для граждан РФ.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал Россию "страной — спонсором терроризма" (цитата "РИА Новости"). Глава местного правительства предложил отменить визы, выданные гражданам РФ, а также ввести против страны эмбарго на все ресурсы, включая нефть, газ, минералы и металлы. Такой позицией чиновник поделился с прессой во время брифинга с польским, чешским и словенским коллегой. Мероприятие состоялось после встречи Шмыгаля в Киеве с главами кабминов Матеушом Моравецким, Петром Фиалой и Янезом Яншем. Также на встрече присутствовал лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский.

Основными сферами новых санкций должны стать признание России и США, и странами ЕС страной, которая спонсирует терроризм. Визы для граждан России должны быть отменены. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник добавил, что стороны обсуждали вопросы, связанные с поставками вооружений и эвакуацией гражданского населения. Киев рассчитывает за расширение персональных санкций на всех российских государственных служащих. Шмыгаль подчеркнул, что данная мера должна коснуться как министров, так и депутатов Государственной Думы, а также руководителей органов местного самоуправления.

Качиньский предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО.

Фото и видео: YouTube / Главком