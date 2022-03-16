Польша выступила за отправку в Киев вооруженных сил альянса.

Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Такое заявление польский политик сделал во время рабочего визита в Киев. Мероприятие транслировал телеканал Telewizja Polska. Эксперт добавил, что говорит не о безоружной акции. Вооруженные миротворцы альянса должны нести гуманитарную помощь населению Украины. Миротворцы будут служить миру, но защищены соответствующими силами.

Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины. Ярослав Качиньский, польский политик

Качиньский подчеркнул, что сейчас в такой миссии "остро нуждается Украина, Европа и весь демократический мир". Экс-лидер Польши считает, что сейчас обществу не хватает мужества.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera