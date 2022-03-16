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Качиньский предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО

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Польша выступила за отправку в Киев вооруженных сил альянса.

Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Такое заявление польский политик сделал во время рабочего визита в Киев. Мероприятие транслировал телеканал Telewizja Polska. Эксперт добавил, что говорит не о безоружной акции. Вооруженные миротворцы альянса должны нести гуманитарную помощь населению Украины. Миротворцы будут служить миру, но защищены соответствующими силами.

Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины.

Ярослав Качиньский, польский политик

Качиньский подчеркнул, что сейчас в такой миссии "остро нуждается Украина, Европа и весь демократический мир". Экс-лидер Польши считает, что сейчас обществу не хватает мужества.

Дуда попросил ускорить поставки американского оружия в Польшу.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

Теги: лех качиньский, миротворцы, нато, польша, ярослав качиньский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 9:18

Миротворцы НАТО , это то же самое , что и нац.батальоны Украины . Сообщили бы сразу , что наёмники уже наелись , теперь посылаем регулярные войска .

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