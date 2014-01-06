Дуда попросил ускорить поставки американского оружия в Польшу

Президент Польши попросил Камалу Харрис как можно быстрее передать технику по закупкам.

Польский президент Анджей Дуда попросил ускорить поставки американского вооружения на территорию своей страны. такое заявление глава государства сделал во время совместной пресс-конференции с вице-премьером США Камалой Харрис. Политик напомнил коллеге о том, что между Вашингтоном и Варшавой действуют оборонные программы Пэтриот" и "Хаймарс". Также страна закупает истребители F-35 и танки Абрамс".

Мы хотим укреплять нашу безопасность в Польше, в том числе путем закупок американского оборудования для нашей армии, благодаря уже идущим программам. Анджей Дуда, президент Польши

Глава Польши уточнил, что попросил Харрис по мере возможности ускорить поставки военной техники, так как власти намерены как можно быстрее оснастить армию современным оборудованием.

Польша не может сама решать вопрос поставок Украине наступательного вооружения.

Фото и видео: YouTube / The Independent