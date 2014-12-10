Боец ММА оценил возможность боя с Моргенштерном

Ранее спортсмен назвал исполнителя "чертом", а то в свою очередь заявил, что готов выйти на ринг за 20 млн рублей.

Российский боец ММА Александр Шлеменко объяснил, почему назвал рэпера Моргенштерна "чертом". Спортсмен записал ролик с обращением к журналистам, где также прокомментировал возможный бой с музыкантом. Напомним, что в интервью Басте артист сказал, что готов выйти на ринг за 20 млн долларов.

Бой с Моргенштерном? Это просто смешно. Я понимаю, зачем это нужно им, — это хороший пиар, хайп. У меня такой задачи не было, я просто должен был обозначить и сделал это первый, а также показал выбор. Хочу всех предупредить, попросить: не обращайте вы на них внимания. Ведь чем меньше мы это делаем, тем быстрее они уйдут

Александр Шлеменко

Спортсмен также обратился к родителям и сказал, что "подобные персонажи" в первую очередь бьют именно по ним. По мнению Шлеменко, подростки менее защищены от дурного влияния и не понимают к чему в итоге "это может привести".

Видео: Intagram / alexandershlemenko