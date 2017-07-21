Вечером 20 июля девочка-подросток упала с железнодорожного моста через Охту между станциями Дача Долгорукова – Полюстрово в Красногвардейском районе Петербурга. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 июля школьница упала с железнодорожного моста через Охту между станциями Дача Долгорукова - Полюстрово в Красногвардейском районе Петербурга.



13-летняя девочка гуляла в компании подруг перейти на другую сторону моста, но оступилась и упала на пути.



О случившемся рассказали родителям пострадавшей. А родители ее подруги получили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.



Напоминаем, что в 2014 году на этом мосту погибла 17-летняя девушка, которая решила там устроить фотосессию вместе с подругой. Но забравшись на металлическую конструкцию, девушка потеряла равновесие и упала на пути. От полученных травм она скончалась на месте.



Похожий случай произошел в июне прошлого года, когда подросток забрался наверх, чтобы посмотреть с высоты на город, но оступился и зацепился за электрический кабель. Мальчик умер на месте.