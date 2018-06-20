Видео: в Таиланде люди спасли шесть тонущих в трясине слонят

На это понадобилось четыре часа.

На северо-востоке Таиланда шесть слонят застряли в глубокой яме с грязью. Сотрудники национального парка вытаскивали их из западни четыре часа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Департамент национальных парков Таиланда.

Смотрители нашли животных в грязи 26 марта. Нескольким людям пришлось остаться со слонятами на ночь, другие отправились за помощью. На следующие день сотрудники парка четыре часа кирками и мотыгами сооружали у одного из краев ямы пологую насыпь. Все это время неподалеку ходило стадо слонов. Они, видимо, были обеспокоены потерей детенышей.

Слонята смогли выбраться по насыпи на землю и убежали в лес. Возле ямы задержался только один слоненок. Он ненадолго повернулся к людям, постоял, а потом тоже скрылся среди деревьев.

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Фото и видео: Associated Pres