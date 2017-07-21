Видео: возбужденный дикий слон устроил погром в Индии и перевернул машину

Очевидцы утверждают, что у слона был гон – период спаривания, когда эти животные становятся особенно агрессивными.

В китайской провинции Юньнань дикий сон вышел к людям и стал громить все, что попадалось на его пути. Видео, снятое очевидцами, опубликовал портал Newsflare.

На кадрах видно, как самец идет по улице, а люди разбегаются от него по разным сторонам. Позже слон совсем потерял самообладание и перевернул припаркованный автомобиль.

Очевидцы говорят, что в данный период у слона может быть гон (период спаривания). Слон не смог найти самку, поэтому стал вымещать свою злость на окружающих предметах.

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Фото и видео: Newsflare