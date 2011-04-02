Преступники смогли выкопать себе лаз под камерой.

Шесть палестинских заключенных сбежали из израильской тюрьмы. Об этом рассказали представители местного телеканала "Кан 11" (כאן 11) разместили в социальных сетях видеоролик, в котором смоделирован побег боевиков из самой охраняемой тюрьмы государства. На кадрах продемонстрирован лаз, которым преступники воспользовались. Благодаря нему они смогли выбраться из камеры. При помощи компьютерной графики специалисты воссоздали маршрут побега террористов.

Напомним, что о побеге заключенных общественность узнала 6 сентября Из тюрьмы строгого режима "Гильбоа" пропали шестеро человек. Все они являлись представителями запрещенных на территории РФ террористических организаций ФАТХ и "Исламский джихад". Злоумышленники в Израиле были осуждены на пожизненный срок заключения за атаки на граждан еврейского государства. Он считались опасными преступниками.

Правоохранительные органы полагают, что преступники использовали для побега инструменты, попавшие в тюрьму контрабандой. Им удалось выкопать лаз, через который мужчины спустились в канализационные шахты. Проверяется версия о возможных сообщниках, которые ждали беглецов снаружи.

На врио начальника изолятора в Истре завели дело после побега заключенных.

Фото и видео: Телеканал "Кан 11" (כאן 11)