Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

Роб Никсон поделился тайной приготовления "классического" блюда.

Известный шеф-повар из Австралии раскрыл секрет идеального картофеля фри. Автор YouTube-канала NickosKitchen с миллионом подписчиков Роб Никсон выложил на ресурсе TikTok видео, в котором научил подписчиком правильно готовить "классический" картофель фри.

Специалист рекомендовал использовать за образец картошку, которую подают в сетях быстрого питания. Сперва повар нарезал картофель тонкими дольками, после чего замачивал их в холодной воде в течение десяти минут. Эксперт пояснил, что благодаря этому из продукта уходит лишний крахмал. Затем порезанную картошку следует переложить в горячую воду, в которую заранее надо добавить столовую ложку кукурузного сиропа. Смесь придаст блюду сладость. Держать картофель в смеси нужно около десяти минут.

Роб Никсон добавил, что секрет готовки заключается в том, что картофель фри следует дважды обжарить в течение двух минут. Для жарки повар обычно использует масло канолы. По словам специалиста, вторая прожарка дает картофельным долькам золотистую корочку. После этого шага полученное блюдо можно посыпать солью по вкусу.

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