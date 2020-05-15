Знаменитый повар раскрыл секрет идеального стейка

Джон Тодоре поделился лайфаками дл приготовления вкусного стейка.

Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального стейка. Об этом сообщили Daily Express со ссылкой на рецепт известного австралийского специалиста Джона Тороде. По мнению повара, главное во время готовки данного блюда - не пересушить мясо. Чтобы этого не произошло, повару надо вовремя перевернуть мясо на сковороде. Подходящим моментом является тот, когда масло на сковороде перестает шипеть. Повар напомнил, что этот звук издается тогда, когда вода смешивается с маслом. Когда жидкость в таре испаряется, то мясо начинает подгорать. Перевернуть стейк необходимо примерно через две минуты после начала готовки. При этом важно не двигать мясо на сковороде.

Австралиец раскрыл собственный секрет приготовления правильного стейка. Повар предпочитает мазать маслом само мясо, а не сковороду. При этом добавлять специи и соль нужно только после умасливания. В обратном случае соль впитает в себя всю влагу.

Джон Тороде добавил, что после приготовления блюду следует немного остыть. После этого его можно порезать и подавать гостям. Чтобы улучшить блюдо, к нему можно добавить самодельный соус. Для этого приготовления на сковороду, в которой готовился стейк, следует вылить немного бренди. Там же необходимо обжарить грибы, сливки, а после добавить в полученную смесь горчицу. Соус можно посыпать зеленью.

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Видео: YouTube / This Morning