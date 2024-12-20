Шайба Проворова помогла "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси"

Игра закончилась со счетом 4:2.

Клуб "Коламбус Блю Джекетс" выиграл у "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая игра завершена с результатом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев площадки. В составе команды победителей заброшенными оппонентам шайбами отличились на 8, 30, 34 и 59 минутах встречи российский нападающий Иван Проворов, Зак Веренески, Шон Монахан (оформил дубль). От "Девилз" по одной шайбе в ворота соперников на 58 и 59 минутах спортсмены Люк Хьюз и Тимо Майер. В составе "Блю Джекетс" две голевые передачи отдал россиянин Кирилл Марченко, еще один ассист записан на счету Дмитрия Воронкова. Марченко был признан третьей звездой встречи.

В текущий момент "Нью-Джерси" с 45 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. А "Коламбус" с 31 очками, прервавший собственную серию из пяти поражений, располагается на 12-ой позиции рейтинга. В следующем матче "Девилз" примут у себя "Питтсбург Пингвинз" 21 декабря. Хоккеисты из "Коламбуса" встретится в гостях с "Филадельфией Флайерз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET