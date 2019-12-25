Северную Корею покинули сотрудники гуманитарных организаций

МИД России призывает страны мира отказаться от "драконовский" санкций в отношении КНДР.

Россия призывает мировое сообщество отказаться от "драконовских" ограничений в отношении КНДР. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.

По его заявлению, республику покинули все работники гуманитарных агентств из-за введенного в связи с COVID-19 карантина. Также сообщается, что с августа 2020 года КНДР не получила никакой гуманитарной помощи.

По словам Ильичева, в Северной Корее не наблюдается никаких тенденций по отмене антиковидных ограничений, также на эту ситуацию влияют санкции Совбеза ООН.

Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к этой проблеме, призывая их к переоценке такой негуманной политики. Петр Ильичев, глава департамента международных организаций МИД РФ

Ранее мы сообщали, что Токио и Вашингтон привержены полной денуклеаризации КНДР.

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