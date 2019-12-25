Северная Македония высылает российского дипломата

Подробности не сообщаются.

Власти Северной Македонии высылают российского дипломата. Об этом сообщает Bloomberg.

Причины выдворения сотрудника российской дипломатической миссии не называются. О сроке, в течение которого дипломату предстоит покинуть территорию страны также не сообщается.

Напомним, высылка сотрудников российских дипмиссии участилась, когда в 17 апреля власти Чехии обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Из республики были высланы 18 российских дипломатов. В ответ на это РФ признала персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Ранее Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией.

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