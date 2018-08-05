Сеть Prisma открыла еще один супремаркет в Петербурге

За пять лет финны намерены увеличить количество магазинов торговой сети в Петербурге вдвое.

В Кировском районе Петербурга откроется новый супермаркет финской сети "Призма". Также иностранцы планируют в ближайшее время начать работать в Московском и Петроградском районах города. Об этом сообщил генеральный директор Ярмо Паавилайнен "Фонтанке.ру".

По мнению специалиста, наиболее перспективные районы для развития бизнеса - это Московский, Петроградский, Адмиралтейский и Василеостровский. Он добавил, что "Призма" продолжит создавать точки в новом формате самообслуживания.В пятилетней перспективе компания надеется увеличить сеть вдвое.

Напомним, что летом 2019 года "Призма" открыла магазин в здании Au Pont Rouge. Глава компании объяснил, что точки пользуется спросом уже три месяца.

Китайцев к нам заходит немного. Думаю, для них тоже проблема найти магазин. Так что пока ассортимент под них не адаптируем...Может быть, когда мы соберем больше аналитики, то сделаем какие-то изменения, чтобы лучше удовлетворять спрос со стороны туристов комментирует Ярмо

Бизнесмен добавил, что в магазинах сети по-прежнему остались финские товары. Как правило, это собственные марки "Призмы". Их много среди продукции печенья и хлопьев. Однако они равномерно распределены и по всем категориям товаров в магазинах.

Многие покупатели любят наши продукты. Но они не всегда готовы их покупать, поскольку импорт дороже местной продукции. То, что люди думают, что они готовы покупать, не всегда совпадает с тем, что они покупают на самом деле заметил эксперт

Ранее Piter.tv писал о том, что финская сеть магазинов сделает подарок матерям, родившим 10 октября.

Фото: Piter.tv

