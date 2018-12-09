Сеть финских супермаркетов открыла крупнейший магазин в самом центре Петербурга

Он стал 14-ым в Петербурге.

В пятницу, 12-го июля, в Петербурге открылся большой супермаркет "Prisma" по адресу набережная реки Мойки, 73. Об этом сообщили в официальной группе сети магазинов в ВКонтакте.

Магазин расположился на 800 квадратных метрах. Он стал самым крупным гипермаркетом в этом районе. Помимо обычных касс покупатели смогут расплатиться за товары в кассах самообслуживания.

Об открытии финского магазине стало известно еще в марте 2019. Тогда же было выбрано помещение около Красного моста.

На данный момент в Петербурге 14 супермаркетов данной сети. В перспективе их количество увеличится в два раза.

Также сегодня Piter.TV рассказал о том, что в России с 15 июля начали маркировать молочную продукцию.

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