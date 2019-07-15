В России с 15 июля начали маркировать молочную продукцию

Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года.

С 15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года. В ходе эксперимента будет проводиться проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.

Цифровой двухмерный код Data Matrix появится на продуктах из пастеризованного, стерилизованного, ультрапастеризованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока. К таким продуктам относятся йогурты, сыры, сливки, молоко, творог, мороженое и сгущенное молоко.

Мониторить использование маркировки будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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