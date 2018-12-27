Финские бизнесмены откроют крупнейший продуктовый у Красного моста

"Призма" появится в центре Петербурга с магазином новой концепции.

Финские предприниматели собираются открыть в Петербурге заведение нового формата. Привычная Prisma преобразится для местных жителей. Главный генеральный директор компании Ярмо Паавилайнен объяснил, что место для торгового помещения уже выбрано.

Мы продолжаем фокусироваться на стрит-ритейле в центре Петербурга. Сейчас этот формат демонстрирует уверенный рост, поэтому для нас это открытие — логичный следующий шаг в рамках плана по расширению и модернизации сети объяснил финский бизнесмен

Объект разместится на набережной реки Мойки, 73-79. Сейчас там размещен универмаг Au Pont Rouge у Красного моста.

Отметим, что финский гипермаркет станет самым большим продуктовым заведением в данном районе.

Фото: Piter.tv