Сергей Семак поужинал с фанатами "Зенита"

Специалист рассказал о чем беседовал с болельщиками.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак встретился с фанатам в рамках специального конкурса от "сине-бело-голубых", в котором главным призом был ужин со специалистом. Пост об итогах общения с болельщиками наставник разместил у себя в Instagram.

В социальных сетях Семак поблагодарил поклонников за приятную компанию. Специалист рассказал, что вместе с фанатам обсудил концовку сезона и планы команды на будущее.

Свой следующий матч в Российской Премьер-Лиге петербуржцы проведут в Грозном против "Ахмата" уже 4 мая в 16:30. Игра может стать чемпионской для подопечных Сергея Семака. В случае победы "Зенита" и поражения "Локомотива" от тульского "Арсенала", отыграть отставание в 11 очков у столичного клуба не получится.

Последний матч "сине-бело-голубые" провели против "Крыльев Советов". Игра завершилась победой петербургского клуба. После матча нападающий Артем Дзюба записал видеообращение для фанатов, в котором поблагодарил их за поддержку.

Фото: ФК "Зенит", инстаграм Сергея Семака