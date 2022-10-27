Сергачёв и Кучеров забили по голу за две минуты матча с "Анахаймом"

Матч завершился со счетом 4:2.

Российские спортсмены Михаил Сергачёв и Никита Кучеров забили по голу за две минуты матча с "Анахаймом", проводимого в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проводилась на стадионе "Хонда-центр". Хозяева из "Анахайм Дакс" приняли у себя "Тампу-Бэй Лайтнинг".

Изначально на 18-й минуте за гостей отличился защитник Михаил Сергачёв . Благодаря его заброшеннной в ворота оппонентов шайбе команде удалось сравнять счет с соперниками. Хоккеисту ассистировали Ник Пол и Ник Пербикс. А спустя минуту гол забил Никита Кучеров. Его шайба вывела клуб в лидеры матча. Форварду помогали Виктор Хедман и Филипп Майерс. За хозяев первый гол в матче забил Тревор Зеграс. Шайба полетела в ворота соперников на 15 минуте. Спортсмену аассистировали россиянин Дмитрий Куликов и Трой Терри.

Со стороны "Тампы" забросили Ондржей Палат (5), Эрик Чернак (15), Энтони Чирелли (39). Российский голкипер Андрей Василевский провел полный матч, отразив 23 из 26 бросков по воротам. В составе "Анахайма" точными бросками отличились Рикард Ракелль (9), Майкл дель Зотто (19) и Трой Терри (60).

"Тампа" Василевского уступила "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET