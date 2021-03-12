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Сербия вводит локдаун на выходные

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Чиновники решили ввести данную меру из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Сербия вводит локдаун на выходные. Об этом журналистам рассказал доктор Зоран Гойкович представляющий кризисный штаб по борьбе с распространением инфекции при правительстве. Власти постановили ввести двухдневный локдаун на субботу и воскресенье. Новые меры вступят в силу с 12 марта в полночь. Они продлятся до шести часов утра 15 марта.

Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены.

Зоран Гойкович, сербский эксперт

Правительство Сербии разрешает работу доставкам еды. На следующей неделе учащиеся будут заниматься в дистанционном режиме. 

Напомним, что семимиллионная Сербия провела массовую вакцинацию 1 млн 918 тысяч граждан. Из них только 667 тысяч человек уже получили вторую дозу инъекции.

Белград станет первым официальным городом-партнером Петербурга в Сербии.

Видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal

 

Теги: зоран гойкович, локдаун, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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