Сенаторы Чехии призвали расторгнуть договор о дружеских отношениях с РФ

За это проголосовали 67 из 72 сенаторов.

Сенаторы Чехии накануне призвали правительство республики расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ. Об этом информирует Чешское ТВ.

По их мнению, следует сократить количество членов димписсии России в Праге до одного человека. Уже известно, что за такие меры проголосовали 67 из 72 сенаторов. Также они призвали правительство Чехии потребовать от России компенсацию ущерба, который был нанесен экономике республики в результате взрывов в Врбетице в 2014 году.

Также Верхняя палата парламента республики рекомендовала кабмину обсудить этот инцидент на заседании Совета Безопасности ООН, в органах НАТО и ЕС, а также попросить у европейских стран поддержку и помощь.

Ранее в Кремле оценили требование Праги вернуть высланных дипломатов.

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