Сенатор Климов: в Совфеде обсуждают ужесточение закона об иноагентах

Сенаторы рассматривают и анализируют инициативы, которые были предложены их коллегами и оппонентами.

В Совете Федерации обсуждают ужесточение закона об иностранных агентах. Об этом в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" заявил глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.

По его словам, рассматривается вопрос как об ужесточении и расширении имеющихся положений, так и об усложнении их применения. Климов не исключил, что вскоре могут появиться новые законопроекты, касаемые иноагентов.

Сейчас мы будем проводить своеобразную инвентаризацию [законодательства РФ об иноагентах]. Мы посмотрим, как эти нормы работают. Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ

Он отметил, что сенаторы рассматривают и проводят анализ инициатив, которые были предложены их коллегами и оппонентами. Законодатели вернутся к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения их с экспертами, добавил Климов.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах. По его словам, в стране нет "массовой записи" в иностранные агенты.

Ранее Piter.TV спросил у журналистов и представителя НКО о том, как изменилась их деятельность после присвоения статуса иностранного агента.

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