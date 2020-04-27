Ребенок погиб, когда ERCOT отключила жилой трейлер от отопления и электричества.

Семья мальчика, погибшего из-за переохлаждения в Техасе, подала иск на 100 млн долларов. Об этом рассказали журналисты местного телеканала KHOU. По данным СМИ, американцы обратились с жалобой на действия группы энергетических компаний Electric Reliability Council of Texas. ERCOT обслуживает практически 90 процентов всех потребителей штаба.

Ранее стало известно, что 11-летний Кристиан Павон 16 февраля скончался в городе Конро. Мальчик провел ночь в трейлере, который остался без отопления и света в связи с массовыми отключениями электроэнергии. Официальная причина смерти ребенка еще не установлена, но семья погибшего уверена, что причиной стало переохлаждение организма ребенка. Компания Entergy выразила соболезнования в связи со смертью Павона.

Мы чрезвычайно опечалены гибелью человека в нашем районе. Мы не имеем права давать комментарии из-за текущего судебного разбирательства. заявление компании Entergy

В ERCOT уверены, что местные компании приняли правильное решение, отключив электроэнергию, так как сеть штата находилась на грани коллапса. К концу недели большая часть потребителей были заново подключена к электроснабжению.

Морозы и непогода в США привели к проблемам с инфраструктурой.

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