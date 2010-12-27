Съемки фильма "Брат-3" начнутся в конце июля

Сюжет фильма расскажет, о младшем брате Данилы Багрова мечтает попасть на съемки реалити-шоу "Дом-2".

Cъемки фильма "Брат-3" начнутся в подмосковном Красногорске в конце июля 2019 года. Об этом сообщили помощники режиссера картины, шоумена Стаса Барецкого.

Съёмочный процесс будет полностью профинансирован инвесторами и снят без поддержки государства. Несколько брендов уже выделили деньги, которые позволили создателям начать работу.

Отмечается, что новый фильм в отличии от двух предыдущих будет не криминальным боевиком, а криминальной комедией с элементами драмы. Сюжет фильма расскажет о младшем брате Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки реалити-шоу "Дом-2". Параллельно с этим зрителям покажут женщину-киллера, которая убивает звезд шоу-бизнеса.

По словам авторов, в актерский состав ленты попадут многие звезды шоу-бизнеса. Сам Барецкий исполнит в нем роль старшего брата.

Напомним, что шоумен заявил о желании снять продолжение культовой диологии Балабанова в конце февраля. "Брат 3" подвергся критике со стороны Сергея Бодрова-старшего, певицы Ирины Салтыковой, а также продюсера Сергей Сельянов. Исполнитель одно из главных ролей, Виктор Сухоруков, назвал идею фильма бредом и глупостью. Помимо этого, на онлайн-платформе change.org появились петиции с требованием запретить съемки картины. Депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев сказал, что съемки фильма не состоятся.

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