Семак: Дзюбу мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой

Тренер сине-бело-голубых ответил на вопросы журналистов после победы над "Спартаком" (1:0) в Петербурге.

Сергей Семак поздравил болельщиков и команду с победой над "Спартаком" и назвал победу в 18-м тура РПЛ важной и нужной. Игра состоялась 1 декабря на "Газпром Арене". Тренер оценил хорошо сложившийся для команды первый тайм, однако во втором тайме для команды все усложнилось в связи с удалением Магомеда Оздоева.

Семак также прокомментировал игру форварда своей команды Артема Дзюбы. Специалист назвал игрока человеком, которого мотивируют эпизоды, связанные с несправдливой критикой в его сторону. Тренер считает, что в отношении болельщиков "Спартака", позволивших нецензурные выкрики в адрес Дзюбы не стоит быть критичным и делить болельщиков.

"Нецензурные выкрики – это вопрос культуры боления. К сожалению, такие вещи у нас происходят. С матом нужно бороться. Неважно, со стороны чьих болельщиков это несётся, надо болеть культурно" – заявил Семак.

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Видео: Piter.TV