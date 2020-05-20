Сборная России по хоккею узнала соперников на ЧМ-2021

Турнир пройдет в Белоруссии и Латвии в мае следующего года.

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на чемпионат мира 2021 года.

Сборная России попала в группу А. Ее соперниками стали Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Матчи пройдут в Минске на стадионе "Минск-Арена". В состав группы В вошли сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Они будут играть в Риге на стадионе "Арена Рига".

В заявлении IIHF отмечается, что группы были сформированы на основании рейтингов сборных и их результатов за последние четыре года во всех официальных турнирах. Расписание матчей находится на стадии разработки и должно быть обнародовано в ближайшие недели. Турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 7 по 23 мая 2021 года.

Напомним, 21 марта было принято решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 апреля.

Ранее сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу Зимней Олимпиады-2022.

Видео: YouTube / КХЛ