Игра завершилась со счетом 5:0.

Российский голкипер Илья Самсонов признан первой звездой матча "Торонто" — "Лос-Анджелес" в ходе регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Матч закончился для спортсмена "сухим". Игра завершилась с результатом 5:0. В составе канадцев шайбами в воротах оппонентов отметились Пьер Энгвалль, Давид Кемпф, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс. Россиянин отразил все 29 бросков по воротам своей команды. Это первый в сезоне шатаут для россиянина. Второй звездой ледовой встречи стал нападающий "Торонто" Митчелл Марнер (1+0), третьей — форвард из "Мэйпл Лифс" Вильям Нюландер (1+1).Напомним, что Илья Самсонов в текущем сезоне НХЛ провел с клубом десять матчей, в которых в общей сложности отразил 249 бросков. В настоящее время "Мэйпл Лифс" занимает третье место в рейтинге Восточной конференции, в то время как "Лос-Анджелес" остается на пятой позиции в списке Западной конференции.

Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Вегас".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET