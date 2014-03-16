Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Вегас"

"Рейнджерс" обыграли "Вегас" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин отдал три результативных передачи. Дважды с его передач забил Мика Зибанежад.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 28 матчей, забросил шесть шайб и отдал 27 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Калгари".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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