Чиновнику вместе с коллегами пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Самолет вице-президента США столкнулся с птицей во время полета. Об этом сообщили журналисты с американского телеканала CNN. Они заметили, что на борту находился Майкл Пенс. После инцидента лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета в Нью-Гэмпшире.

Инцидент произошел сразу после взлета самолета. Экипаж принял решение посадить борт после столкновения с птицей в целях предосторожности. В аэропорту воздушное судно осмотрела эксперты. Пенс и его помощники вернутся в Вашингтон на другом самолете.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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Видео: YT / MHT Aviation, Bloomberg QuickTake: Now