Трамп скучает по удалившемуся от него из-за COVID-19 Пенсу

Майк Пенс не встречался с Трампом из-за возможного инфицирования коронавирусом.

Дональд Трамп признался, что скучает по удалившемуся от него из-за COVID-19 вице-президенту страны Майку Пенсу. Чиновники не видятся друг с другом из-за предосторожности, чтобы президент США не заразился коронавирусом от коллеги.

Я не видел Майка Пенса, и я скучаю по нему. Но он находился в комнате с кем-то, у кого был положительный тест. У него не положительный тест прокомментировал Дональд Трамп

Напомним, что ранее американские СМИ написали о том, что Пенс удалился на самоизоляцию. Это произошло после того, как у пресс-секретаря вице-президента медики обнаружили коронавирус. Позже представитель чиновника опроверг информацию о том, что Пенс находится на добровольной изоляции от общества.

По словам Дональда Трампа, на данный момент Майк Пенс чувствует себя хорошо. Политики часто общаются друг с другом по телефону по рабочим вопросам. Пенс продолжает работать в своем офисе в Белом доме.

Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США.

Видео: YouTube / Fox News