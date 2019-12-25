  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
Сегодня, 19:35
89
matveyvn

У личного помощника Трампа выявили коронавирус

0 0

Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс прошли тестрирование на новую коронавирусную инфекцию.

У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.

CNN пишет, что помощники Трампа из числа военнослужащих часто бывают в Белом доме и общаются с семьёй главы государства. В администрации президента подтвердили информацию о положительном тесте.

Также в Белом доме рассказали, что сразу после новости о выявлении COVID-19 у помощника сам Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс прошли тестрирование на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом.

Теги: коронавирус, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии