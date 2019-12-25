У личного помощника Трампа выявили коронавирус

Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс прошли тестрирование на новую коронавирусную инфекцию.

У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.

CNN пишет, что помощники Трампа из числа военнослужащих часто бывают в Белом доме и общаются с семьёй главы государства. В администрации президента подтвердили информацию о положительном тесте.

Также в Белом доме рассказали, что сразу после новости о выявлении COVID-19 у помощника сам Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс прошли тестрирование на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом.