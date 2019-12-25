Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал представитель Белого дома Джадд Дир.
Лидеры обсудили прогресс в борьбе с COVID-19. Трамп подтвердил, что Штаты готовы помочь РФ в борьбе с инфекцией.
Президенты обсудили и контроль над вооружением — в том числе китайской стороны. По словам Дира, США и Россия готовы к будущим обсуждениям, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений.
Ранее Путин провел телефонный разговор с Абэ.
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